В эропорту Брюсcеля протестуют грузчики

Об этом сообщают международные СМИ.

Бастующие недовольны сокращениями и увеличившейся в связи с этим нагрузкой. Сотрудники компании требуют улучшения условий труда и повышения финансовых компенсаций. Кроме того, бастующие возмущены тем, что у них нет точного графика перерывов на обед. Изначально предполагалось, что забастовка закончится в воскресенье. Однако профсоюзу работников и руководству Aviapartner не удалось достичь соглашения в ходе переговоров. Поэтому забастовка была продлена до вечера вторника, 30 октября.

К утру понедельника, 29 октября, количество отмененных рейсов достигло 450. Вылететь из аэропорта не смогли тысячи пассажиров, а среди авиакомпаний, затронутых забастовкой, числятся: Aer Lingus, British Airways, El Al, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, FlyEgypt, Royal Air Maroc, Ryanair и Turkish Airlines.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", пассажиры рейса Bravo Airways около суток не могли вылететь из Борисполя.