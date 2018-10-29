В Белоруссии начнут транслировать украинские телеканалы

Об этом стало известно в ходе форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле.

Транслирование белорусского телеканала вызывает в Беларуси большой интерес. Поэтому президенты обеих стран договорились, что трансляция украинского телеканала на территории Беларуси начнется в ближайшее время .

Президент особенно подчеркнул, что очень благодарен Белоруссии за получение объективной информации от местных СМИ на белорусском языке.

Также накануне министр регионального развития и ЖКХ Геннадий Зубко заявлял, что в декабре в Беларуси может начать вещание канал UATV. Отметим, что UATV – украинский телеканал госпредприятия "Мультимедийная платформа оповещения Украины". Начал работу с первого октября 2015 года. На данный момент трансляция на канале ведется на пяти языках: русском, украинском, английском, арабском и крымско-татарском.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что конфликт между Россией и Украиной можно решить только при участии всех трех славянских народов с участием Киева, Москвы и Минска.