Суд приговорил напавшего на Чорновол к пяти годам лишения свободы

Обвиняемого осудили на пять лет лишения свободы. При этом приговор был оглашен еще 25 октября. Как сообщила в понедельник, 9 октября, пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, это наиболее строгий вид наказания, предусмотренный теми санкциями статей, в рамках которых было квалифицировано это преступление.

Тогда действия подозреваемого квалифицировали, как законченное покушение на умышленное убийство журналиста. При этом, покушение было совершено из корыстных мотивов, по заказу, по предварительному сговору группой лиц.

Однако, по результатам судебного разбирательства, судом обвинение было изменено. В связи с чем прокурор сейчас готовит апелляцию на данный приговор суда, - уточнили в ГПУ.

Напомним, 13 мая 2017 один из районных судов Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины вынес постановление о взятии под стражу сроком на два месяца мужчину, подозреваемого в организации покушения на умышленное убийство бывшего активиста, а ныне народного депутата Украины Татьяны Чорновол. Речь идет о 47-летнего уроженца города Каменское Днепропетровской области, которого в январе 2017 года задержали в Беларуси.

Как сообщал УРА-Информ, тогда в деле об избиении Татьяны Чорновил задержаны три человека, еще трое находятся в розыске.