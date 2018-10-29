08:58 29.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, кому ожидать повышение пенсии

В 2019 году Кабинетом министров Украины предусмотрено повышений пенсий, расчет которых  будет производиться по специальной формуле. 

Стало известно, кому ожидать повышение пенсии

Соответствующая информация была опубликована на сайте Кабмина.

Формула, по которой будут делать перерасчет, учитывает процент увеличения Фонда оплаты труда (размера средней заработной платы в стране) и уровень инфляции за предыдущий год.  Чтобы определить коэффициент повышения пенсий, показатель инфляции и процент увеличения зарплат будут плюсовать и делить на два.

Поэтому согласно расчётам, с первого марта 2019-го пенсия среднестатистического украинца должен вырасти на 21%. Но это – только предварительные расчеты. Окончательно коэффициент повышения сообщат в феврале.

Министр социальной политики Андрей Рева рассчитывает на 20-процентную индексацию. Но рассчитывать на повышение могут не все. В частности, действие этой нормы не распространяется на лиц, которым назначена пенсия в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности". За исключением тех из них, которые напишут заявления о назначении пенсий на общих основаниях. При этом речь идет о гражданах, которые вышли на пенсию до первого октября 2017-го года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", большая палата Верховного суда Украины обязала органы Пенсионного фонд рассчитаться с пенсионерами со статусом внутренних переселенцев.


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