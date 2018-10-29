Стало известно, кому ожидать повышение пенсии

Соответствующая информация была опубликована на сайте Кабмина.

Формула, по которой будут делать перерасчет, учитывает процент увеличения Фонда оплаты труда (размера средней заработной платы в стране) и уровень инфляции за предыдущий год. Чтобы определить коэффициент повышения пенсий, показатель инфляции и процент увеличения зарплат будут плюсовать и делить на два.

Поэтому согласно расчётам, с первого марта 2019-го пенсия среднестатистического украинца должен вырасти на 21%. Но это – только предварительные расчеты. Окончательно коэффициент повышения сообщат в феврале.

Министр социальной политики Андрей Рева рассчитывает на 20-процентную индексацию. Но рассчитывать на повышение могут не все. В частности, действие этой нормы не распространяется на лиц, которым назначена пенсия в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности". За исключением тех из них, которые напишут заявления о назначении пенсий на общих основаниях. При этом речь идет о гражданах, которые вышли на пенсию до первого октября 2017-го года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", большая палата Верховного суда Украины обязала органы Пенсионного фонд рассчитаться с пенсионерами со статусом внутренних переселенцев.