США направят дополнительно тысячи военных на границу с Мексикой

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, совсем недавно в Пентагоне говорили об отправки дополнительно 800 военных, а теперь заявили о пяти тысячах. К слову, это значительное увеличение военного контингента, которые будут профессионально охранять границу между двумя государствами. Что стало причиной такого решения — точно неизвестно.

По предварительной информации, на данный момент около 7000 человек движутся по территории Мексики к американкой границе.

"Тысячи человек из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Мексики направляются к территории США в надежде попасть в страну", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассматривают вопрос поступления на баланс ВМС военных фрегатов типа Oliver Hazard Perry от министерства обороны США.