США направят дополнительно тысячи военных на границу с Мексикой

Пентагон направит дополнительно дополнительно 5 тыс. военных на границу США с Мексикой.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как отмечается, совсем недавно в Пентагоне говорили об отправки дополнительно 800 военных, а теперь заявили о пяти тысячах. К слову, это значительное увеличение военного контингента, которые будут профессионально охранять границу между двумя государствами. Что стало причиной такого решения — точно неизвестно.
По предварительной информации, на данный момент около 7000 человек движутся по территории Мексики к американкой границе.
"Тысячи человек из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Мексики направляются к территории США в надежде попасть в страну", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассматривают вопрос поступления на баланс ВМС военных фрегатов типа Oliver Hazard Perry от министерства обороны США.