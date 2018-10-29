20:15 29.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Соломенский суд обязал НАБУ открыть дело по заявлению о растрате средств Яценюком, Петренко и чиновниками Минюста

Соломенский районный суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследования по злоупотреблению властью, а также о растрате средств бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком, министром юстиции Павлом Петренко и еще рядом чиновников Минюста.

Соломенский суд обязал НАБУ открыть дело по заявлению о растрате средств Яценюком, Петренко и чиновниками Минюста

Речь об этом идет в определении Соломенского райсуда от 17 октября. Так. согласно определению, в поступила жалоба на бездеятельность НАБУ. По мнению автором жалобы Бюро не реагирует на заявления о преступлениях, совершенных бывшим премьером, министром юстиции, заместителем министра юстиции и другими должностными лицами Минюста по статьям Злоупотребление властью или служебными положением, Присвоение, растрата имущества, Легализация доходов, полученных преступным путем, Служебный подлог и Уклонение от уплаты налогов Уголовного кодекса Украины.

Заслушав пояснения заявителя, а также исследовав материалы жалобы, следственный судья удовлетворил жалобу и обязал должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соломенский районный суд города Киева в четверг, 25 октября, взял под стражу заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову. Ее подозревают в завладении государственными средствами. Она является первой арестованной среди подозреваемых в причастности к завладению 20 миллионами долларов "Ощадбанка".


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