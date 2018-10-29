14:42 29.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Школы и детские садики будут доступны для детей-инвалидов

В силу вступили обновленные государственные строительные нормы для  школ и детских садов, которыми введено обязательное проектирование инклюзивного пространства для детей с инвалидностью. 

Школы и детские садики будут доступны для детей-инвалидов

Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

С этой осени инклюзия в школах и детских садах стало обязательной. Отныне при реконструкции и строительстве этих заведений обязательно должны предусматриваться доступные и универсальные классы, коридоры, учебные кабинеты, игровые комнаты и другие залы и помещения. Также в рамках обустройства б пространства будут создаваться отдельные классы или группы инклюзивного обучения, дополнительные помещения для медобслуживания и коррекции развития - так называемые ресурсные комнаты.

Согласно ГСН, наполняемость классов с инклюзивным обучением должна составлять не более 20 учеников. Также определено проектирование ресурсных комнат - отдельных специально оборудованных классов для детей с особыми образовательными потребностями, где они учатся по индивидуальному плану развития в сопровождении коррекционного педагога.

Также пока Минрегион работает над разработкой нового эффективного ГСН по доступности, который будет касаться всех групп населения с инвалидностью: детей в инвалидной коляске, тех кто имеет недостатки слуха, проблемы со зрением, а также других маломобильных групп.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", новые ГСН также устанавливают ограничения застройки в зеленых, ландшафтных и рекреационных зонах "зеленые линии", которые будут способствовать сохранению таких территорий.


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