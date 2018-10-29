"Практика, Дональд, практика": в сети пользователи активно обсуждают комичную ситуацию президента из-за зонта - ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовано на канале World 24 в YouTube.

Отметим, что на кадрах можно увидеть, как глава государства поднимается по трапу самолета, а потом попытается зайти в салон с открытым зонтом. Когда не удалось это сделать, то Дональд Трамп попросту бросил зонт у входа и не невозмутимо вошел в салон. Таким образом, зонту пришлось остаться за бортом президентского авиалайнера.

"Практика, Дональд, практика. Закройте его, положите на руку, сделайте небольшой грациозный шаг, отбросьте волосы, помашите и исчезните", — пишет интернет-пользователь Bunker Bunt.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штато Дональд Трамп считает, что его выборы лидером государства в 2016 году помешали российским планам по "маргинализации государства".