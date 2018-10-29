Пограничники на границе изъяли партию медпрепаратов - ФОТО

Пграничники на пункте пропуска "Ягодин-авто" и изъяли партию медицинских препаратов.
Как сообщила в воскресенье, 28 октября, пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, контрабанда было обнаружена во время осмотра автобуса "Варшава - Луцк".
В багажнике были спрятанные 368 упаковок медицинских препаратов разных видов.
Медикаменты не были задекларированы, а их предварительная стоимость составляет 250 тысяч гривен.
Все изъятые медикаменты пограничники установленным порядком передали компетентным органам.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области 20 октября правоохранители из состава Объединенных сил изъяли партию контрафактных сигарет на сумму почти 300 тысяч гривен.