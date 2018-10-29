03:00 29.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206648:Polishuk

Пограничники на границе изъяли партию медпрепаратов - ФОТО

Пграничники на пункте пропуска "Ягодин-авто" и изъяли партию медицинских препаратов.

Пограничники на границе изъяли партию медпрепаратов - ФОТО

Как сообщила в воскресенье, 28 октября, пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, контрабанда было обнаружена во время осмотра автобуса "Варшава - Луцк".

В багажнике были спрятанные 368 упаковок медицинских препаратов разных видов.

Медикаменты не были задекларированы, а их предварительная стоимость составляет 250 тысяч гривен.

Все изъятые медикаменты пограничники установленным порядком передали компетентным органам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области 20 октября правоохранители из состава Объединенных сил изъяли партию контрафактных сигарет на сумму почти 300 тысяч гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
В Харьковской области легковушка столкнулась с пассажирским автобусом, погиб один человек В воскресенье за день боевики пять раз обстреляли украинские позиции В рухнувшем вертолете погиб президент футбольного клуба "Лестер" и его дочь Экзит-полы разошлись в прогнозах по выборам в Грузии
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив