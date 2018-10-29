Погода в понедельник в Украине будет сухой и теплой

Осадков синоптики не обещают, лишь в западных областях местами небольшой дождь. Ветер южный, 5-12 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 15-20 градусов тепла.

В Киеве сегодня облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Осадков сегодня синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-18 градусов.

На западе Украины местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Ночная температура воздуха составит 6-13 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 15-21 градуса. При этом в Ровенской и Волынской областях до 13-18 градусов, п на Закарпатье до 18-23 градуса.

На севере страны в понедельник синоптики также осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 5-12 теплых градусов. Днем потеплеет до 15-20 градусов, в Черниговской и Сумской областях до 12-18 градусов.

В центре страны сегодня также сухая и теплая погода. Ночная температура воздуха не опустится ниже 7-13 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 15-20 градусов.

На востоке Украины сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 14-21 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 9-15 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.

В Крыму сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью не опустится ниже 9-14 градусов. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

Народный прогноз: 29 октября отмечается день памяти святого Лонгина сотника. Наши предки в этот день обращали внимание на иней: если он долго на земле продержится, то в ближайшее время наступит сухая и солнечная погода, и будет потепление.