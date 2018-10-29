На Новый год украинцы будут отдыхать в общей сложности десять дней

Вместе с тем затяжных "каникул" на новогодние и рождественские праздники не будет. Так, помимо суббот и воскресений, на которые припадает восемь дней отдыха, также будут праздничные нерабочие дни - 1 января и 7 января.

Новый год на этот раз выпадает на вторник, а поэтому отдохнуть украинцы смогут лишь один день - 1 января. Понедельник 31 декабря и среда 2 января будут рабочими.

Три нерабочих дня подряд будут лишь на Рождество, которое украинцы отметят в понедельник, 7 января.

Поскольку празднику предшествуют суббота и воскресенье, отдыхать можно будет с 5 по 7 января.

Укороченных на час предпраздничных дней в будущем году также не предусмотрено. Таким образом 31 декабря будет полноценным рабочим днем.

Также в январе ожидается один неофициальный праздник, который традиционно отмечают украинцы - это Старый Новый год. На этот раз он выпадает на понедельник 14 января, а потому отдохнуть в этот день не получится.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине 25 декабря стал официальным выходным.

1 декабря 2017 года парламентская газета "Голос Украины" публиковала закон об установлении официального праздничного и нерабочего дня 25 декабря. Таким образом, закон "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" вступил в силу и теперь украинцы имеют еще один официальный выходной.