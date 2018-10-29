На Черниговщине горят торфянники

На данный момент спасатели пытаются потушить огонь. Как сообщила в понедельник, 29 октября, пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на протяжении прошлых суток удалось ликвидировано горение возле села Даневка Козелецкого района, а также очаги горения торфа вблизи сел Займище и Заречье Сновського района на общей площади более 3,6 гектаров.

На данный момент с огнем ведут борьбу 103 человека личного состава и 27 единиц техники.

Тушение продолжается, - говорится в сообщении ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 28 октября, на трассе Харьков-Симферополь загорелся рейсовый микроавтобус " Эталон". На момент инцидента в автобусе находилось десять человек. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, поскольку люди успели покинули автобус самостоятельно до приезда спасателей.