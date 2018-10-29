13:40 29.10.2018 | Экономика | Новости
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Количество украинских рабочих в Эстонии увеличилось

По состоянию на конец сентября, разрешение на краткосрочную работу и срочный вид на жительство получили более 12 000 человек, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Количество украинских рабочих в Эстонии увеличилось

Об этом сообщает местное издание.

Но не смотря на увеличение количества рабочих, проблем с выплатами стало не меньше. По словам руководитель службы надзора за границей и миграцией Пыхьяской префектуры Индрека Ару, часть предприятий пользуется недостаточной осведомленностью работников, приезжающих из других стран, и выплачивают им меньшую зарплату, чем положено. Часто зарплата выплачивается в конвертах.

Отметим также, что объем денежных переводов в Украину превысил пять миллиардов долларов в квартал. Около 80% переводов осуществляются путем физического провоза денег и только 20% - отправляются через банки.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", чешское правительство согласилось вдвое увеличить число разрешений на прием работников из Украины. 


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