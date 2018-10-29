17:33 29.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Директор госпредприятия "Артиллерийское вооружение" подозревается в растрате 1,4 млн гривен

Директор госпредприятия "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", которое занимается производством оружия и боеприпасов, подозревается в растрате 1,4 млн гривен государственных средств.

Директор госпредприятия

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, 29 октября.

По информации Киевской местной прокуратурой №9, чиновник организовал в 2015 году приобретение у частного предприятия оборудования по завышенной стоимости. Его действия привели к растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Речь идет о сумме в 1,4 млн гривен.

Теперь чиновнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время и.о. гендиректора предприятия является Андрей Нестреляй.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", детективы Национального антикоррупционного бюро задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима. Он является бывшим совладельцем агрохолдинга "Креатив", с помощью которого из "Ощадбанка" вывели 20 миллионов долларов.


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