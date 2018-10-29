22:32 29.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Апелляционный суд отменил штраф Коболеву по делу о премиях "Нафтогаза"

Киевский апелляционный суд в понедельник, 29 октября, отменил штраф главе "Нафтогаза Украины" Андрею Коболеву, который был ему наложен в размере 1,7 тысяч гривен по делу о премии сотрудникам компании.

Апелляционный суд отменил штраф Коболеву по делу о премиях

Как сообщил источник в НАК, речь идет о штрафе за отказ предоставить депутату Верховной рады Сергею Власенко информацию с перечнем лиц, которые получили премии.

Источник подтвердил, что сегодня суд удовлетворил жалобу адвоката, которая была подана в интересах председателя НАК, и отменил решение Шевченковского районного суда Киева о штрафе.

Напомним, 18 июня наблюдательный совет "Нафтогаза" решил премировать сотрудников компании после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с "Газпромом". Размер премии составляет 1% от суммы выигрыша по транзитному контракту - 45,6 миллионов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, Шевченковский районный суд города Киева оштрафовал главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 1,7 тысяч гривен. Штраф наложен за отказ предоставить депутату Верховной Рады Сергею Власенко информацию с перечнем лиц, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.


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