Апелляционный суд отменил штраф Коболеву по делу о премиях "Нафтогаза"

Как сообщил источник в НАК, речь идет о штрафе за отказ предоставить депутату Верховной рады Сергею Власенко информацию с перечнем лиц, которые получили премии.

Источник подтвердил, что сегодня суд удовлетворил жалобу адвоката, которая была подана в интересах председателя НАК, и отменил решение Шевченковского районного суда Киева о штрафе.

Напомним, 18 июня наблюдательный совет "Нафтогаза" решил премировать сотрудников компании после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с "Газпромом". Размер премии составляет 1% от суммы выигрыша по транзитному контракту - 45,6 миллионов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, Шевченковский районный суд города Киева оштрафовал главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 1,7 тысяч гривен. Штраф наложен за отказ предоставить депутату Верховной Рады Сергею Власенко информацию с перечнем лиц, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.