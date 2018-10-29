02:00 29.10.2018 | Общество | Новости
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Американские ученые выяснили, как крепкий алкоголь влияет на наш организм

Американские ученые из университета в Иллинойсе выяснили, что некоторые люди от природы "более толерантны" к крепкому алкоголю, нежели другие. 

Американские ученые выяснили, как крепкий алкоголь влияет на наш организм

Специалисты провели лабораторные исследования и выяснили, что при поступлении этанола в мозг, нейроны вентральной области покрышки - эту зону мозга еще называют "центром удовольствия".

Бактерии алкоголя начинают бурно выделять ответственный за приятные ощущения дофамин. Профессор Марк Броды, курирующий программы, считает, что у кого-то от природы низкий уровень белка в организме, потому для получения удовольствия от алкоголя, им нужно выпить гораздо больше, чем другим. 

Это объясняет всю суть уровней воздействия различных видов алкогольных напитков на человеческий организм. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно специалисты из Стэнфордского университета заявили о том, что им удалось обнаружить древнейшие образцы пива


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