Американские ученые выяснили, как крепкий алкоголь влияет на наш организм

Специалисты провели лабораторные исследования и выяснили, что при поступлении этанола в мозг, нейроны вентральной области покрышки - эту зону мозга еще называют "центром удовольствия".

Бактерии алкоголя начинают бурно выделять ответственный за приятные ощущения дофамин. Профессор Марк Броды, курирующий программы, считает, что у кого-то от природы низкий уровень белка в организме, потому для получения удовольствия от алкоголя, им нужно выпить гораздо больше, чем другим.

Это объясняет всю суть уровней воздействия различных видов алкогольных напитков на человеческий организм.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно специалисты из Стэнфордского университета заявили о том, что им удалось обнаружить древнейшие образцы пива.