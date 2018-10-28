01:00 28.10.2018 | Общество | Новости
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Ватикан создал мобильное приложение для поиска священников и монахов

Ватикан выпустил свой аналог игры Pokemon: GO со святыми отцами и монахами вместо покемонов. Об этом передает Follow JC GO.

Ватикан создал мобильное приложение для поиска священников и монахов

Новое приложение от святых использует ту же технологию GPS-отслеживания и дополненной реальности, что и знаменитая японская игра. Но теперь святые отцы добавили в игру самих себя для того, чтобы постоянно быть с верующими.

В живых людей не нужно бросать "покеболы", ведь они и так с радостью присоединятся к вашему приключению, как только вы дадите правильный ответ на их вопросы по церковному письму и Библии. 

Приложение не предусматривает бои между ними, но зато в ней можно есть, пить и молиться.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Ватикан канонизировал папу Римского Павла VI, который занимал свой пост с 1963 по 1978 годы. В частности, кроме него были также канонизированы еще шесть человек.


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