Ватикан создал мобильное приложение для поиска священников и монахов

Новое приложение от святых использует ту же технологию GPS-отслеживания и дополненной реальности, что и знаменитая японская игра. Но теперь святые отцы добавили в игру самих себя для того, чтобы постоянно быть с верующими.

В живых людей не нужно бросать "покеболы", ведь они и так с радостью присоединятся к вашему приключению, как только вы дадите правильный ответ на их вопросы по церковному письму и Библии.

Приложение не предусматривает бои между ними, но зато в ней можно есть, пить и молиться.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ватикан канонизировал папу Римского Павла VI, который занимал свой пост с 1963 по 1978 годы. В частности, кроме него были также канонизированы еще шесть человек.