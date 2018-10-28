23:27 28.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В воскресенье за день боевики пять раз обстреляли украинские позиции

Российские наемные войска и подчиненные им боевики в воскресенье, 28 октября, пять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на востоке Украины.

В воскресенье за день боевики пять раз обстреляли украинские позиции

По данным на шесть часов вечера ни один украинский военнослужащий не пострадал. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба Операции Объединенных сил, противник сегодня открывал прицельный огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка и села Тарамчук Марьинского района Донецкой области.

На Приазовье, кроме стрелкового оружия, враг обстрелял позиции Объединенных сил возле Водяного и Лебединского из станковых противотанковых гранатометов, а в районе Гнутово - из минометов калибра 82 мм

Напомним, 25 октября боевики 17 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник четыре раза применял вооружения, запрещенные минскими договоренностями. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.


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