09:57 28.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине до конца дня будет сохранятся плюсовая температура - ФОТО

Сегодня, 28 октября, в Украине местами ожидаются дожди, температура в регионах не поднимется выше 20 градусов тепла. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

В Украине до конца дня будет сохранятся плюсовая температура - ФОТО

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 13-15 градусов выше нуля, ближе к вечеру возможны осадки. В большинстве западных областей и на севере пройдут небольшие дожди.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров опустятся до 14-16 градусов тепла, днем в регионах прогнозируется переменная облачность.

На востоке Украины днем ожидаются ​​пройдут дожди, ветер восточный, 6-12 м/с, температура днем ​​13-15 выше нуля. 

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 15-17 градусами с плюсом. 

Днем в Киеве на какое-то время небо затянули облака, но вечер будет таким же ясным как и утро. Без осадков. Температура от 15 до 17 градусов тепла, ночью от 7 до 9 градусов тепла.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на ближайших выходных по всей территории страны ожидается существенное понижение температурных столбиков. 


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