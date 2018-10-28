В Украине до конца дня будет сохранятся плюсовая температура - ФОТО

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 13-15 градусов выше нуля, ближе к вечеру возможны осадки. В большинстве западных областей и на севере пройдут небольшие дожди.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров опустятся до 14-16 градусов тепла, днем в регионах прогнозируется переменная облачность.

На востоке Украины днем ожидаются ​​пройдут дожди, ветер восточный, 6-12 м/с, температура днем ​​13-15 выше нуля.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 15-17 градусами с плюсом.

Днем в Киеве на какое-то время небо затянули облака, но вечер будет таким же ясным как и утро. Без осадков. Температура от 15 до 17 градусов тепла, ночью от 7 до 9 градусов тепла.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на ближайших выходных по всей территории страны ожидается существенное понижение температурных столбиков.