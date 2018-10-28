Толчки от землетрясения в Румынии ощущались в Одесской области

Они были связано с землетрясением, которое ночью произошло в Румынии. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, около четырех часов утра в Румынии в районе гор Вранча на глубине 150 километров были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера.

Повторных толчков не зафиксировано, однако, по уточненной информации, на территории Украины ощущались незначительные колебания без негативных последствий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 26 октября, у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. По данным местных властей, в результате подземных толчков разрушения не зафиксированы. Несколько повторных толчков ощущались также в Албании, Македонии, Черногории, Турции, Италии, Болгарии и на Мальте.