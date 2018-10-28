18:51 28.10.2018 | Общество | Новости
100206627:roman

Сенегальская "Джоконда" может стать всемирным достоянием ЮНЕСКО

"Возрождение Африки" - монумент в Дакаре, столице Сенегала признан "Джокондой" африканского континента. Об этом передает Meduza.

Сенегальская

Памятник торжественно открыли в пятидесятую годовщину подписания соглашения о предоставлении Сенегалу независимости от Франции. Строительство проводила северокорейская компания Mansudae Overseas Projects 

Монумент выполнен из бронзовых листов толщиной 3 см. В основе композиции мужчина, он держит на левом плече ребенка, указывающего в направлении океана, правой рукой приобнимает молодую женщину. 

Создание монумента подверглось жесткой критике как в Сенегале, так и за его пределами. Стоимость монумента стоила государству колоссальных для африканской страны денег - 27 млн. долларов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге, Монголия, является крупнейшей конной статуей в мире.


Поделиться
Читайте также:

  • Скульптуры ставшие визитной карточкой города, все чаще страдают от разрушений вандалами.  Соответствующие сведения сообщает пресс-служба полиции города.

  • "Так много "Африки" в российской внешней политике не было с момента развала СССР. Глава МИД России Сергей Лавров неделю назад был в Руанде, затем он отправился в Южную Африку. Его заместителя Михаила Богданова принимали во вторник в столице Конго Киншасе", - передает автор публикации Зимоне Шлиндвайн в Tageszeitung.

  • Сборная Сенегала смогла пробиться в основной этап соревнований Чемпионата мира - 2018 года, который будет проходить в России. Об этом передает официальный сайт турнира.
 
Нацполиция на допустила на территорию Украины трех "воров в законе" В столице правоохранители ликвидировали ОПГ, занимавшуюся квартирными кражами Италия призвала саудитов объясниться по делу Хашогги В Эфиопии военные броневик протаранил пассажирский автобус: есть жертвы
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив