Сенегальская "Джоконда" может стать всемирным достоянием ЮНЕСКО

Памятник торжественно открыли в пятидесятую годовщину подписания соглашения о предоставлении Сенегалу независимости от Франции. Строительство проводила северокорейская компания Mansudae Overseas Projects

Монумент выполнен из бронзовых листов толщиной 3 см. В основе композиции мужчина, он держит на левом плече ребенка, указывающего в направлении океана, правой рукой приобнимает молодую женщину.

Создание монумента подверглось жесткой критике как в Сенегале, так и за его пределами. Стоимость монумента стоила государству колоссальных для африканской страны денег - 27 млн. долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге, Монголия, является крупнейшей конной статуей в мире.