17:45 28.10.2018 | Общество | Новости
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Россия продолжает усиливать ракетный потенциал в Калининграде

Министерство обороны Российской Федерации намерено развернуть в Калининградской области комплексы радиоэлектронной борьбы с ракетными боеголовками. Об этом передает ТАСС.

Россия продолжает усиливать ракетный потенциал в Калининграде

Согласно опубликованной информации, Москва переместила 13 новейших противоракетных комплексов "Самарканд" в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае.

Европейские лидеры обеспокоены тем, что милитаризация Калининградской области достигал рекордного со времен "холодной войны" уровня. 

Глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что не верит в появление новых станций ядерного оружия в Европе, так как механизмы сдерживания даже России все еще сильны. а рычагов воздействия достаточно для "умиротворения" Москвы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Российская Федерация модернизирует для хранения ядерного оружия военные бункеры, которые расположены в Калининградской области


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