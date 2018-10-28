Россия продолжает усиливать ракетный потенциал в Калининграде

Согласно опубликованной информации, Москва переместила 13 новейших противоракетных комплексов "Самарканд" в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае.

Европейские лидеры обеспокоены тем, что милитаризация Калининградской области достигал рекордного со времен "холодной войны" уровня.

Глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что не верит в появление новых станций ядерного оружия в Европе, так как механизмы сдерживания даже России все еще сильны. а рычагов воздействия достаточно для "умиротворения" Москвы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Российская Федерация модернизирует для хранения ядерного оружия военные бункеры, которые расположены в Калининградской области.