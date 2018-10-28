Китай отправил в космос 8 представителей своей цивилизации

Китайская компания ShainghaiManWeiTechnology вывела на орбиту первый космический банк генов, который отныне будет вечно курсировать на земной орбите. Об этом передает CCTV.
Согласно информации источника, генный материал, полученный от восьми граждан Китая, помещен в особый контейнер, защищающий свое содержимое от ультрафиолетового излучения и солнечной радиации.
Китайские ученые посчитали, что Земля уже в ближайшие 400 лет может стать непригодной для жизни людей из-за нехватки ресурсов и перенаселения. Потому руководство КНР намерено создать новую цивилизацию людей прямо в открытом космосе.
Но Пекин задумал куда более грандиозные планы. В следующие 30 лет генный материал затем предстоит переправить на Марс и аналогичные Земле планеты, которые найдут в будущем.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно инженеры компании IBM Research совместно с производителем ароматизаторов и отдушек Symrise разработали искусственный интеллект Philyra, который сможет различать запахи.