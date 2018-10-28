14:17 28.10.2018 | Общество | Новости
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Китай отправил в космос 8 представителей своей цивилизации

Китайская компания ShainghaiManWeiTechnology вывела на орбиту первый космический банк генов, который отныне будет вечно курсировать на земной орбите. Об этом передает CCTV.

Китай отправил в космос 8 представителей своей цивилизации

Согласно информации источника, генный материал, полученный от восьми граждан Китая, помещен в особый контейнер, защищающий свое содержимое от ультрафиолетового излучения и солнечной радиации. 

Китайские ученые посчитали, что Земля уже в ближайшие 400 лет может стать непригодной для жизни людей из-за нехватки ресурсов и перенаселения. Потому руководство КНР намерено создать новую цивилизацию людей прямо в открытом космосе. 

Но Пекин задумал куда более грандиозные планы. В следующие 30 лет генный материал затем предстоит переправить на Марс и аналогичные Земле планеты, которые найдут в будущем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно инженеры компании IBM Research совместно с производителем ароматизаторов и отдушек Symrise разработали искусственный интеллект Philyra, который сможет различать запахи.


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