Канадец сорвал джекпот, который не удавалось разыграть 5 лет подряд

Сообщается, что выпавшие номера - 2, 3, 4, 8, 9, 20 и 30, которые внес счастливчик, имя которого покамест не называется, вносил где-то на окраине северной провинции Саскатчеван, так как номер победного билета был продан именно в этом регионе.

Примечательно, что сумма феноменального для страны джекпота накапливалась более 5 лет и каждый год организаторам национальны розыгрышей приходилось добавлять количество победных билетов.

Для получения своего выигрыша везунчику необходимо предъявить организаторам свой билет и только тогда имя победителя должно стать достоянием общественности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно житель американского штата Южная Каролина сорвал рекордный куш в истории лотерейных розыгрышей - 1,6 млрд долларов.