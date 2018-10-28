13:47 28.10.2018 | Общество | Новости
100206618:roman

Канадец сорвал джекпот, который не удавалось разыграть 5 лет подряд

Жителю Канады достался джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов. Об этом передает OLG.

Канадец сорвал джекпот, который не удавалось разыграть 5 лет подряд

Сообщается, что выпавшие номера - 2, 3, 4, 8, 9, 20 и 30, которые внес счастливчик, имя которого покамест не называется, вносил где-то на окраине северной провинции Саскатчеван, так как номер победного билета был продан именно в этом регионе. 

Примечательно, что сумма феноменального для страны джекпота накапливалась более 5 лет и каждый год организаторам национальны розыгрышей приходилось добавлять количество победных билетов. 

Для получения своего выигрыша везунчику необходимо предъявить организаторам свой билет и только тогда имя победителя должно стать достоянием общественности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно житель американского штата Южная Каролина сорвал рекордный куш в истории лотерейных розыгрышей - 1,6 млрд долларов.

 


Поделиться
Читайте также:
 
Британцы готовы участвовать во втором голосовании по Brexit В Киеве "лоб в лоб" столкнулось две иномарки - ФОТО В Ирландии определились с именем следующего президента страны Тайский миллиардер Вишая Шривадданапрабх разбился на вертолете собственного футбольного клуба: мужчина находится в тяжелом состоянии
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив