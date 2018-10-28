02:00 28.10.2018 | Общество | Новости
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Искусственный интеллект научился различать человеческие запахи

Инженеры компании IBM Research совместно с производителем ароматизаторов и отдушек Symrise разработали искусственный интеллект Philyra, который сможет различать запахи. Об этом говорится на официальной странице компании. 

Искусственный интеллект научился различать человеческие запахи

Сообщается, что созданный специалистами алгоритм позволит ИИ создаваться новые комбинации для каждой ноты аромата, ищет материалы, которые могут заменить тот или иной аромат. Механизм затем анализирует, насколько приятным бует композиция для человеческого обоняния и похож ли аромат на уже доступную на рынке парфюмерию. 

Предполагается, что в будущем такой алгоритм может быть использован и для создания других продуктов, например, строительных материалов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", к концу осени 2018 в Украине заработает национальный фонд стартапов. Из бюджета на такую инициативу было выделено 50 млн гривен.


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