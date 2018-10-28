13:25 28.10.2018 | Политика | Новости
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Британцы готовы участвовать во втором голосовании по Brexit

Более 1 млн британцев высказались за повторное проведение Brexit. Об этом передает The Independent.

Британцы готовы участвовать во втором голосовании по Brexit

Согласно опубликованной информации, на официальном сайте правительства появилась петиция, предлагающая гражданам окончательно определиться с геополитическим курсом Великобритании.

В тексте петиции указано, что в 2016 году людям дали высказать свое мнение по поводу того, оставаться в Евросоюзе или покинуть его. Теперь же пришло время людям сказать решающее слово по самому соглашению гражданам, которые не проголосовали или не определились в 2016 году. 

Стоит напомнить, что официальный выход по Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего страна обязана будет покинуть Евросоюз до конца 2020 года. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Франция будет добиваться того, чтобы заключить прелиминарное соглашение с Британией относительно процесса Brexit.


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