Британцы готовы участвовать во втором голосовании по Brexit

Согласно опубликованной информации, на официальном сайте правительства появилась петиция, предлагающая гражданам окончательно определиться с геополитическим курсом Великобритании.

В тексте петиции указано, что в 2016 году людям дали высказать свое мнение по поводу того, оставаться в Евросоюзе или покинуть его. Теперь же пришло время людям сказать решающее слово по самому соглашению гражданам, которые не проголосовали или не определились в 2016 году.

Стоит напомнить, что официальный выход по Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего страна обязана будет покинуть Евросоюз до конца 2020 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Франция будет добиваться того, чтобы заключить прелиминарное соглашение с Британией относительно процесса Brexit.