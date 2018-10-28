15:22 28.10.2018 | Общество | Новости
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Боевики ИГИЛ активизировали военные действия на северо-востоке Сирии

В ходе нападения боевиков исламистской группировки "Исламское государство" на один из лагерей повстанцев погиб 41 солдат. Об этом передает France24.

Боевики ИГИЛ активизировали военные действия на северо-востоке Сирии

Теракты произошли в селах Суса и Аль-БагузаТолько за одну ночь в ходе перестрелки и двух терактов погиб 41 боец ​​SDF. Причину подобной активизации боевиков следует искать в наступление повстанцев против исламистов на восточных берегах Евфрата в провинции Дейр-Еззор.

Сейчас оппозиционные силы пытаются вытеснить джихадистов из города Хаджин вблизи сирийско-иракской границы и закрепиться в данном регионе, которые ранее находился под полным контролем исламистов. О количестве погибших боевиков не сообщается. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты будут бороться з террористами " Исламского государства" до победного конца. 


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