Боевики ИГИЛ активизировали военные действия на северо-востоке Сирии

Теракты произошли в селах Суса и Аль-БагузаТолько за одну ночь в ходе перестрелки и двух терактов погиб 41 боец ​​SDF. Причину подобной активизации боевиков следует искать в наступление повстанцев против исламистов на восточных берегах Евфрата в провинции Дейр-Еззор.

Сейчас оппозиционные силы пытаются вытеснить джихадистов из города Хаджин вблизи сирийско-иракской границы и закрепиться в данном регионе, которые ранее находился под полным контролем исламистов. О количестве погибших боевиков не сообщается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты будут бороться з террористами " Исламского государства" до победного конца.