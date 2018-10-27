02:00 27.10.2018 | Общество | Новости
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В США завершился конкурс на лучшую фотографию Млечного Пути - ФОТО

Стали известные победители конкурса космических снимков Insight Investment Astronomy Photographer of the Year. Фотографии уже можно посмотреть на официальном портале фотосостязания. 

В США завершился конкурс на лучшую фотографию Млечного Пути - ФОТО

Великолепный снимок Млечного Пути авторства американского астрофотографа Брэда Голдпайта в этом году заслужил наиболее высокие оценки жюри.

На фотоснимках творца изображены маневры космических тел нашей галактики. Мужчина запечатлел буквально все - от солнечных затмений и отдаленных галактик до северного сеяния и падающих комет.

В этом году соревнование собрало профессиональных астрофотографов, так и любителей со всего мира представить свою лучшую работу. На конкурс 2018 года прислали более 4000 снимков из 91 страны, все они были оценены по достоинству. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Солнечной системе обнаружена новая экзопланета


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