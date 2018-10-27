В США завершился конкурс на лучшую фотографию Млечного Пути - ФОТО

Великолепный снимок Млечного Пути авторства американского астрофотографа Брэда Голдпайта в этом году заслужил наиболее высокие оценки жюри.

На фотоснимках творца изображены маневры космических тел нашей галактики. Мужчина запечатлел буквально все - от солнечных затмений и отдаленных галактик до северного сеяния и падающих комет.

В этом году соревнование собрало профессиональных астрофотографов, так и любителей со всего мира представить свою лучшую работу. На конкурс 2018 года прислали более 4000 снимков из 91 страны, все они были оценены по достоинству.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Солнечной системе обнаружена новая экзопланета.