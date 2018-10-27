В США стало на одного миллиардера больше

Американец даже не подозревал, что его комбинация цифр: 5, 28, 62, 65, 70 с дополнительным номером 5, может стать победным рядом. Сам мужчина признался, что просто заполнял лотерейный билет за завтраком, делая это ради "спортивного интереса".

Везунчик может выбрать несколько вариантов выплаты его выигрыша: единоразово забрать сумму в размере 878 миллионов долларов до уплаты налогов, либо же получать ежегодные денежные выплаты на протяжении следующих 30 лет.

Стоит отметить, что в связи резким повышением суммы выигрыша, граждане с прошлого понедельника кинулись скупать лотерейные билеты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад американский пенсионер из города Спирфиш стал победителм государственной лотереи Powerball.