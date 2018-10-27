03:05 27.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве открыли банк крови для животных

Ученые при кафедре в Национальном университете биоресурсов и природопользования открыли в Киеве первый в Украине банк крови для животных.

В Киеве открыли банк крови для животных

Об этом сообщает одно из местных изданий.

В специальных холодильниках хранят плазму и тромбоконцентраты для собак,  а также в банке есть переносные контейнеры, которые позволяют оперативно доставить кровь четвероногим пациентам.

Банк уже активно принимает доноров и переливает икровь тем, кто в этом нуждается. Для некоторых животных эта процедура является последним шансом на жизнь.Также сообщается, что донором крови могут быть взрослые привитые животные весом более 25 кг.

По словам ветеринаров, процедура донорства для собак полезна. В силу особенностей кровообращения сдавать кровь собаки могут каждый месяц, остальные требования, как для людей: животное не должно есть с утра, и уже с обеда можно забирать кровь. Сама процедура забора длится не более 15 минут.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  в Верховной раде Украины зарегистрирован проект закона № 9022 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных.


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