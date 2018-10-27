В Индии полиция жестоко расправилась с верующими активистами, требующими "патриархальных порядков"

Согласно опубликованной информации, более 120 тыс индусов выступили против предоставления женщинам поло-зрелого возраста посещать индуистский храм Сабаримала. В результате столкновений с полицией пострадало 50 человек, они были госпитализированы с тяжелыми травмами, более 2 тыс человек пострадали или были задержаны правоохранителями.

Напомним, что Верховный суд Индии в сентябре объявил запрет консервативных каст штата незаконным, заявив, что он нарушал религиозные права, гарантированные гражданам Индии Конституцией государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Гамбурге люди вышли на митинги против распространения в стране расисткой идеологии.

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