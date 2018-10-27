В Германии закроется последний завод по производству стационарных компьютеров

В 2020 году в немецком городе Аугсбург планируется полностью свернуть работу по изготовлению компьютеров и ноутбуков компании Fujitsu. Об этом передает Deutsche Welle.
Сообщается, что более 1,8 тыс рабочих лишатся своих профессий и пополнят ряды безработных. Руководство предприятия заявило, что отделы разработки, сборки и логистики будут перенесены в Японию.
Однако, компания готова позаботиться о 300 немецких тружеников, которые работали на заводе, предоставив им одноразовые выплаты в размере годовой заработной платы. Сейчас в компании проходят переговоры о дальнейшей судьбе работников, которые вынуждены будут вернуться в Японию.
Стоит отметить, что в Германии предприятие оставалось последним заводом, который занимался производством такой техники в Европе.
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