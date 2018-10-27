15:27 27.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинская сборная приняла участие в церемонии награждения Invictus Games - ФОТО

В Сиднее началась церемония закрытия "Игорь Непокоренных". Об этом говорится в Twitter @InvictusSydney. 

Украинская сборная приняла участие в церемонии награждения Invictus Games - ФОТО

На церемонии закрытия наша сборная - Invictus Games Team Ukraine сумела завоевать 20 медалей в общем зачете, превзойдя прошлогодний результат на 6 медалей. 

Капитан команды Сергей Ильницкий в своей поздравительной речи отметил, что результативность отечественной сборной была результатом работы множества тренеров, специалистов и кураторов, и что флаг нашей страны в этом году был поднят еще выше, нежели это было в Канаде.

Напомним, международные спортивные соревнования для бывших и действующих военных "Игры Непокоренных" проходят в Австралии в Сиднее. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко поздравил участников " Игр Непокоренных", которые проходят в Сиднее с первыми победами. 


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