Каждую осень на склонах парка, на территории которого размещается штаб-квартира Европейского отделения ООН в Женеве, появляются овцы. Они помогают поддерживать газоны и удобрять почву без использования химикатов и газонокосилок, работающих на топливе, загрязняющем воздух.

Парк Ариана окружает Дворец Наций, и животные свободно ходят вокруг такого важного учреждения совершенно свободно. На территории парке туристы могут фотографировать животных, но ни в коем случае не провоцировать или нарушать их естественное пространство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава аппарата Белого дома Джон Келли ужесточил правила использования мобильных телефонов в западной части здания.