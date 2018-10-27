01:00 27.10.2018 | Общество | Новости
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Швейцарскую Женеву наводнили отары овец

В Женевском парке Ариана, на территории которого находится ООН, массово стали появлятся овцы. Об этом говорится на официальном сайте ООН. 

Швейцарскую Женеву наводнили отары овец

Каждую осень на склонах парка, на территории которого размещается штаб-квартира Европейского отделения ООН в Женеве, появляются овцы. Они помогают поддерживать газоны и удобрять почву без использования химикатов и газонокосилок, работающих на топливе, загрязняющем воздух.

Парк Ариана окружает Дворец Наций, и животные свободно ходят вокруг такого важного учреждения совершенно свободно. На территории парке туристы могут фотографировать животных, но ни в коем случае не провоцировать или нарушать их естественное пространство. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава аппарата Белого дома Джон Келли ужесточил правила использования мобильных телефонов в западной части здания.


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