09:55 27.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды в Украине: в столице сегодня до конца дня будет идти мелкий дождь

Сегодня, 27 октября по всей территории страны ожидается существенное понижение температурных столбиков. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

Прогноз погоды в Украине: в столице сегодня до конца дня будет идти мелкий дождь

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 9-12 градусов выше нуля, ближе к вечеру возможны осадки. 

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров опустятся до 10-12 градусов тепла. 

На востоке Украины днем ожидаются ​​пройдут дожди, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем ​​11-12 выше нуля.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 8-12 градусами с плюсом.

С утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на выходные Украину ожидает холодная и сырая погода.


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