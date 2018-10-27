Прогноз погоды в Украине: в столице сегодня до конца дня будет идти мелкий дождь

Сегодня, 27 октября по всей территории страны ожидается существенное понижение температурных столбиков. Об этом передает Украинский гидрометцентр.
На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 9-12 градусов выше нуля, ближе к вечеру возможны осадки.
В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров опустятся до 10-12 градусов тепла.
На востоке Украины днем ожидаются пройдут дожди, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем 11-12 выше нуля.
В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 8-12 градусами с плюсом.
С утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь.
Как сообщалось в "УРА-Информ", на выходные Украину ожидает холодная и сырая погода.