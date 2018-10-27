07:00 27.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Князев подпишет соглашение об обмене опытом по противодействию преступности с Австралией

Украина и Австралия заключит соглашение о сотрудничестве по всем направлениям борьбы с преступностью. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев во время рабочего визита в Австралию.

Князев подпишет соглашение об обмене опытом по противодействию преступности с Австралией

По его словам, договор позволит полицейским двух стран непосредственно взаимодействовать в противодействии различным формам преступности. Оба государства уже имеют совместный опыт борьбы с преступностью. 

В 2018 году сотрудники Нацполиции разоблачали и задерживали правонарушителей из Австралии, которые, находясь на территории нашего государства, могли совершать том числе и киберпреступления. 

"Эта рамочное соглашение даст нам возможность прямой коммуникации по всем видам правонарушений. Речь идет о всех видах преступлений, которые могут быть общими для Украины и Австралии", - отметил Князев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина и Польша будут обмениваться опытом в сфере противодействия домашнему насилию


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