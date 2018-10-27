Князев подпишет соглашение об обмене опытом по противодействию преступности с Австралией

По его словам, договор позволит полицейским двух стран непосредственно взаимодействовать в противодействии различным формам преступности. Оба государства уже имеют совместный опыт борьбы с преступностью.

В 2018 году сотрудники Нацполиции разоблачали и задерживали правонарушителей из Австралии, которые, находясь на территории нашего государства, могли совершать том числе и киберпреступления.

"Эта рамочное соглашение даст нам возможность прямой коммуникации по всем видам правонарушений. Речь идет о всех видах преступлений, которые могут быть общими для Украины и Австралии", - отметил Князев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина и Польша будут обмениваться опытом в сфере противодействия домашнему насилию.