09:32 26.10.2018 | Общество | Новости
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Возле берегов Японии произошло сильное землетрясение

В ночь на пятницу, 26 октября, возле берегов Японии произошло сильное землетрясение.

Возле берегов Японии произошло сильное землетрясение

 

Его магнитуда составила 5,7 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр находился в 44 километрах к юго-востоку от города Исиномаки на острове Хонсю. Очаг происшествия находился на глубине 43 километров.

На данный момент угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях также пока не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ионическом море в ночь на пятницу, 26 октября, возле берегов Греции произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составляла семь баллов по шкале Рихтера. Как сообщили в Геологическом агентстве Соединенных Штатов Америки, эпицентр землетрясения находился примерно в 35 километрах от греческого острова Закинтос.


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