Возле берегов Японии произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 5,7 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр находился в 44 километрах к юго-востоку от города Исиномаки на острове Хонсю. Очаг происшествия находился на глубине 43 километров.

На данный момент угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях также пока не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ионическом море в ночь на пятницу, 26 октября, возле берегов Греции произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составляла семь баллов по шкале Рихтера. Как сообщили в Геологическом агентстве Соединенных Штатов Америки, эпицентр землетрясения находился примерно в 35 километрах от греческого острова Закинтос.