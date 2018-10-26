Возле берегов Греции произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составляла семь баллов по шкале Рихтера. Как сообщили в Геологическом агентстве Соединенных Штатов Америки, эпицентр землетрясения находился примерно в 35 километрах от греческого острова Закинтос.

По данным местных властей, в результате подземных толчков разрушения не зафиксированы, однако на острове отключили электричество. Вместе с тем в результате землетрясение возникло цунами высотой около 20 сантиметров.

В то же время специалисты отмечают, что серьезной опасности оно не представляет, однако посоветовали жителям близлежащих регионов не подходить близко к морю.

По данным агентства позже были зафиксированы еще несколько повторных толчков, которые ощущались не только в Греции, но также в Албании, Македонии, Черногории, Турции, Италии, Болгарии, на Мальте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, землетрясение и цунами на индонезийском острове Сулавеси, которые произошли в конце сентября, нанесли ущерб на сумму не менее 911 млн долларов.