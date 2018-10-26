В Запорожской области полиция задержала секретаря военкомата

Мужчина попался на взятке в 35 тысяч гривен. Как сообщает военная прокуратура, секретарь призывной комиссии Васильевского районного военкомата требовал от гражданки деньги за положительное решение "вопроса" по непризову ее сына на военную службу.

Должностного лица было задержано после получения оговоренной суммы. Сейчас задержанному сообщили о подозрении и полиция выясняет все обстоятельства.

Готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе в Ровенской области Служба безопасности Украины задержала на взятке руководителя подразделения одного из объединенных городских военных комиссариатов.