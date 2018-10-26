06:30 26.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В пятницу в Украине холодная и сырая погода

В пятницу, 26 октября, в Украине погоду будут определять атмосферные фронты.

В пятницу в Украине холодная и сырая погода

На всей территории установится влажная и прохладная погода. На большей части территории страны пройдет небольшой дождь, ночью в Карпатах и на севере Левобережья с мокрым снегом.

Ветер преимущественно западный, 7-12 метров на секунду, ночью в западной, днем в южной части порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит не больше 4-9 теплых градусов.

В Киеве сегодня солнце будет редко показываться из-за туч. В первой половине дня будет идти дождь, который после небольшого перерыва возобновится вечером, но с меньшей интенсивностью. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса тепла. Днем столбики термометров покажут от 7 до 9 теплых градусов.

На западе Украины ночью пройдет небольшой дождь, днем местами дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 7 градусов тепла. Днем потеплеет до 5-11 градусов, в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях до 8-14 градусов.

На севере страны в пятницу ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем дождь. Ночная температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс градусов. Дневная температура воздуха составит 4-9 градусов со знаком плюс.

В центре Украины также синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 6 градусов. Днем потеплеет до 5-11 градусов, в Полтавской области до 3-8 градусов.

На востоке страны сегодня ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до 3-10 градусов.

На юге Украины небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 1-7 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов, в Одесской и Николаевской областях до 10-16 градусов.

В Крыму синоптики также сегодня обещают небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов.

Народный прогноз: 26 октября отмечается день памяти святого Карпа. В прежние времена этот день называли банное обиходье. На полке протопленной бани настаивали в молоке целебные травы. В этот день внимательно слушали петуха. Если петух запевал раньше девяти часов вечера, назавтра ожидали дождь.


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