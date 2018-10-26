В Нью-Йорке вновь эвакуировали редакцию CNN

В торговом центре в здании штаб-квартиры корпорации Time Warner в центре Манхэттена были замечены подозрительные пакеты, оставленные в одном из магазинов. Как сообщил телеканал, информацию о подозрении подтвердили в полицейском управлении и для предосторожности проверили оставленные без присмотра пакеты.

Также в полиции сообщили, что "первый этаж торгового центра оставался открытым", а на месте находки работали саперы.

Вместе с тем подозрительных предметов во время проверки здания Warner Center в Нью-Йорке полиция не обнаружила.

Новая тревога оказалась ложной. В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме. Пока в здании еще находится около 30 полицейских и сотрудники службы пожарной охраны, однако ничего, представляющего опасность, обнаружено в ходе проверки не было.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 24 октября, нью-йоркскую редакцию CNN уже эвакуировали из-за подозрительной посылки. В тот же день секретной службой США были также перехвачены две подозрительные посылки, которые были отправлены бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.