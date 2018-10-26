11:10 26.10.2018 | Общество | Новости
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В Италии исчезло знаменитое озеро - ФОТО

Знаменитое альпийское Голубое озеро (Лаго Адзурро) в итальянской провинции Сондрио полностью исчезло из-за рекордно теплую погоду.

В Италии исчезло знаменитое озеро - ФОТО

Об этом сообщили в одном из местных изданий.

Причиной засыхания озера стала слишком жаркая и сухая погода, которая продержалась в Италии все лето.

Озеро обнаружил итальянский фотограф Марко Пуглезе, который приехал в горы, чтобы сделать несколько снимков. Марко пожаловался, что  отправился в Лаго Аззурро, чтобы сфотографировать зрелище осенних красок, которые отражены в воде, как делал это в прошлом, но вместо этого его ожида плохой сюрприз.

"Возможно, было бы целесообразно начать думать о том, чтобы не тратить зря воду", - отметил он на своей странице в Facebook.

Стоит подчеркнуть, что это уже не первый подобный случай. В 2005 году подобная ситуация тоже происходила. Однако через два года, после искусственного наполнения, озеро снова стало заполняться водой естественным образом. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ"Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал отметить санкции, которые были наложены Европейским союзом на Россию.


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