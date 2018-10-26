"Укрзализныця" намерена облегчить процедуру продажи билетов

Так, цель распределения заключается в том, чтобы пассажир четко понимал, за что он платит. Это реально позволит сократить количество клиентов, недовольных услугами компании.

Поезда будут поделены на классы "комфорт", "стандарт" и "эконом" до конца 2018 года. В официальном уведомлении отмечается, что в поездах класса "комфорт" будут новые вагоны, они будут двигаться быстрее, иметь более удобный график отправления и прибытия, более высокое качество комплектов постельного белья.

О критериях и качестве поездов в классе "эконом" и "стандарт" в сообщении ничего не говорится. Известно лишь, что они будут курсировать на два часа позже, нежели поезда класса "комфорт".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее и.о. главы " Укрзализныци" Евгений Кравцов выступил с требованием получения компенсации за использование нерентабельных станций.