Укрпочта изменит условия доставки песний

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

В Укрпочте подготовили антикризисный план, который будет введен 1 ноября, если тариф не будет принято. Это значит, что Укрпочта вынуждена будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий. Поэтому в случае отсутствия изменения тарифов, с 1 января 2019 доставлять пенсии в села не будут. Также планируют закрыть пять – семь тысяч стационарных отделений, освободить часть административного и производственного персонала.

По его словам, еще в ноябре прошлого года Укрпочта обращалась в Министерство инфраструктуры, Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство социальной политики и Пенсионный фонда с просьбой о пересмотре тарифа. Но с тех пор ничего не изменилось: 17 обращений до сих пор без ответа. Тариф остается неизменным с 2004 года. То есть услуги предоставляются по тарифам 14-летней давности. Актуализация пенсионного тарифа не заложена и в проекте госбюджета на 2019-й.

“Пенсионный фонд не сделал этого даже после встречи с Президентом Петром Порошенко, где была отмечена необходимость сохранения уникальной сети Укрпочты. Поэтому больше обращений не будет", - заявил гендиректор компании.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и автоматизации приняла решение поэтапно повысить тарифы на услуги почтовой связи в 2018-2019 годах.