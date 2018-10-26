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Суд арестовал сына депутата Березкин по дело о хищение денег "Ощадбанка"

Соломенский районных суд города Киеве в четверг, 25 октября, вечером взял под стражу сына народного депутата Станислава Березкина Максима.

Суд арестовал сына депутата Березкин по дело о хищение денег

Детективы Национального антикоррупционного бюро подозревают его в причастности к завладению 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка". Как рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец, прокуратура просила взять подозреваемого под стражу с альтернативой залога в 150 миллионов гривен, однако суд отказал.

Вместо 150 миллионов гривен залога суд определил сумму в пять миллионов гривен, - пояснил прокурор, добавив, что в случае внесения денег на сына нардепа возложат ряд обязательств, в том числе, ношение электронного браслета, сдачу загранпаспортов и тому подобное.

Напомним, Соломенский районный суд Киева в четверг, 25 октября, взял под стражу заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову.

Как сообщал УРА-Информ, в течение сентября 2013 - января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами указанной группы, а также должностными лицами "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели 20 млн долларов, которые "Креатив" получили в "Ощадбанке".


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