15:13 26.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стал известен самый опасный город Украины

По состоянию на пятницу, 26 октября, самым криминальным городом украинского государства являются Черкассы. 

Стал известен самый опасный город Украины

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей страничке в соцсети Facebook.

Согласно его словам, в Черкассах не работает программа "Безопасный город". В связи с этим было принято решение горсовета о выделении средств на программы "Безопасный город" и "Правопорядок", отметил Аброськин.

Также замглава Национальной полиции привел в пример прифронтовой город - Мариуполь. Как оказалось, здесь общество, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие делают все возможное для порядка в населенном пункте.

"Срашиваю у руководителя ГУНП Черкасской области, как местные власти заботятся о безопасности своих жителей, работает ли программа "Безопасный город". Ответ - нет", - подчеркнул Аброськин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", The Economist также составил рейтинг городов, которые за пять лет больше всего ухудшили или улучшили свое положение в списке. Так, Киев оказался лидером среди городов, которые ухудшили свое положение. За пять лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%.


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