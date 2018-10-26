Стал известен самый опасный город Украины

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей страничке в соцсети Facebook.

Согласно его словам, в Черкассах не работает программа "Безопасный город". В связи с этим было принято решение горсовета о выделении средств на программы "Безопасный город" и "Правопорядок", отметил Аброськин.

Также замглава Национальной полиции привел в пример прифронтовой город - Мариуполь. Как оказалось, здесь общество, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие делают все возможное для порядка в населенном пункте.

"Срашиваю у руководителя ГУНП Черкасской области, как местные власти заботятся о безопасности своих жителей, работает ли программа "Безопасный город". Ответ - нет", - подчеркнул Аброськин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", The Economist также составил рейтинг городов, которые за пять лет больше всего ухудшили или улучшили свое положение в списке. Так, Киев оказался лидером среди городов, которые ухудшили свое положение. За пять лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%.