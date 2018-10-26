Осінній батл Дискусійного клубу "Ділової столиці" на тему "Мораторій на продаж землі – рятує чи вбиває Україну?"

Запрошені учасники:

Ольга Ходаківська, заступник директор ННЦ "Інститут аграрної економіки" і заввідділенням земельних відносин, доктор економічних наук.

Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації.

Лілія Тімакіна, юридичний директор агрохолдинга "Астарта".

Наталія Білоусова, головний редактор сайту AgroPolit.com.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір.

Павло Кулинич, експерт проекту USAID "Підтримка аграрного і сільського розвитку", д.ю.н., професор Інституту держави і права В. М. Корецького НАН України.

"Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове - популярна приказка часів СРСР. Ось і мораторій на продаж сільськогосподарської землі, який апріорі мав бути тимчасовим заходом і підготувати селян до реалій ринку, перетворився на постійного супутника українських аграріїв до якого вже звикли і навіть не уявляють, як без нього жити", - зазначив заступник головного редактора "Ділової столиці" і ведучий Дискусійного клубу Петро Білян.

Шеф-редактор ПрАТ "Картель" Віталій Пирович говорить: "Уявіть собі, ви власник своєї квартири, аж раптом законодавці приходять до висновку, що продати її ви не можете, оскільки вас можуть обдурити, ринок нерухомості ще не готовий і взагалі усе це робиться заради вас. Приблизно в такій ситуації зараз опинилися власники земельних паїв. Але що найпарадоксальніше, здається, їм це подобається. Чи вийде Україна колись з цієї трагікомічної ситуації? Про це сперечатимуться наші гості на батлі".

Видання "Ділова столиця" в травні цього року започаткувала інтелектуальні батли. Ми говоримо про бізнес, економіку, політику і соціум. Експерти, підприємці, політики і журналісти об'єднаються в команди і заходяться в диспуті за підтримки учасників в залі і перед екранами. А переможуть найсильніші - у кого більше доказів, красномовства, а значить і глядацьких голосів. Ми граємо, щоб розкрити потенціал українців і пробудити азарт до побудови успішної країни.

Прес-служба ВГ "Картель"

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