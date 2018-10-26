НАПК предлагает учредить механизм защиты свидетелей

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно закону, будут введены конкретные определения понятий "разоблачитель", "сообщение о коррупции". Также будет установлен круг лиц, которые приравниваются к разоблачителям, конкретизируются полномочия НАПК и направления государственной политики в сфере защиты разоблачителей.

Законопроект также содержит положения по защите информации о разоблачителях и устанавливает ответственность за ее разглашение, содержит нормы об административной и уголовной ответственности за применение негативных мер воздействия к разоблачителю и приравненному к нему лицу.

Кроме того, в проекте закона предлагается предоставлять правовую защиту разоблачителям через центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", НАПК хочет запустить автоматическую проверку деклараций.