08:32 26.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Министр экологии призвал украинцев пользоваться «электронной картой свалок»

Министр экологии Украины Семерак написал о результатах внедрения сервиса "электронная карта свалок".

Министр экологии призвал украинцев пользоваться «электронной картой свалок»

Об этом он сообщил на своей странице в Faceook.

За два года было получено почти 5000 сообщений о выявленных свалках. Значит сервис «электронная карта свалок» работает. Также предусмотрено  функцию, которая позволяет каждому контролировать, как власть на местах выполняет свои прямые обязанности - убирает мусор и не допускает образования новых стихийных свалок. Увы, есть случаи, когда ответственный орган за уборку мусора в населенном пункте информирует, что свалку убрали, а на самом деле ничего не сделано.

Как показывает статистика, хуже заявители отслеживают качество удаления отходов на Буковине. Там выявлено 153 таких свалки. Местная власть отчитывается об их удалении, однако в 124 случаях заявителями не подтверждено, что это действительно сделано.

“Уважаемые, игнорируя карту свалок Минприроды, вы в первую очередь игнорируете граждан и их право на чистую окружающую среду”, – заметил министр.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", депутаты Европейского парламента большинством голосов одобрили введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию.


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