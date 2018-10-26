09:41 26.10.2018 | Экономика | Новости
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Экс-глава МВФ арестован

В четвер, 25 октября, бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Родриго Рато поместили  в тюрьму Сото-дель-Реаль.

Экс-глава МВФ арестован

Об этом уведомляет международное издание El Pais.

Родриго Рато прибыл для отбывания наказания в виде 4,5 года лишения свободы. Он занимал должность главы МВФ с 2004 до 2007 год.

Рато, который также был министром финансов Испании от правящей Народной партии и председателем банка Caja Madrid (позже Bankia), является одним из 65 чиновников, признанных виновными в финансовом мошенничестве, связанном с использованием «черных карт» Caja Madrid, на которых хранились средства , скрытые от налоговых служб королевства. В связи этим он был осужден национальным судом к 4,5 годам лишения свободы в феврале 2017 года.Еще один представитель администрации Caja Madrid Мигель Блес получил шестилетний срок заключения, однако умер в июле прошлого года.

Другие фигуранты дела получили сроки от трех месяцев до шести лет. Верховный суд сократил приговор только для бывшего директора отдела связей с прессой Идельфонсо Санчеса Баркоя  до одного года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что  новый транш от Международного валютного фонда стоит ожидать до конца 2018 года.


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