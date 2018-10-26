Экс-глава МВФ арестован

Об этом уведомляет международное издание El Pais.

Родриго Рато прибыл для отбывания наказания в виде 4,5 года лишения свободы. Он занимал должность главы МВФ с 2004 до 2007 год.

Рато, который также был министром финансов Испании от правящей Народной партии и председателем банка Caja Madrid (позже Bankia), является одним из 65 чиновников, признанных виновными в финансовом мошенничестве, связанном с использованием «черных карт» Caja Madrid, на которых хранились средства , скрытые от налоговых служб королевства. В связи этим он был осужден национальным судом к 4,5 годам лишения свободы в феврале 2017 года.Еще один представитель администрации Caja Madrid Мигель Блес получил шестилетний срок заключения, однако умер в июле прошлого года.

Другие фигуранты дела получили сроки от трех месяцев до шести лет. Верховный суд сократил приговор только для бывшего директора отдела связей с прессой Идельфонсо Санчеса Баркоя до одного года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что новый транш от Международного валютного фонда стоит ожидать до конца 2018 года.